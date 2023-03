Schüsse vor Grundschule: Tatverdächtiger außer Lebensgefahr

Ein Flatterband der Polizei hängt am Tatort.

Der 81 Jahre alte Mann, der in Bramsche bei Osnabrück Schüsse auf einen 16-Jährigen abgeben haben soll, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Mittwoch. Der Zustand des Jugendlichen sei aber unverändert kritisch. Gegen den 81-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt.