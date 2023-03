Grundeigentümer üben Kritik wegen fehlender Eigenheimzulage

Der Eigentümerverband hat die schwarz-grüne Landesregierung kritisiert, weil sie die im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen vereinbarte Eigenheimzulage noch nicht auf den Weg gebracht hat. „Schwarz-Grün lässt die Häuslebauer im Stich“, erklärte dazu am Mittwoch der Landesvorsitzende Alexander Blažek. „Dabei können sich gerade Familien mit kleinen und mittleren Einkommen angesichts der stark gestiegenen Zinsen und der nach wie vor hohen Baukosten den Traum der eigenen vier Wände nicht mehr erfüllen.“ Enttäuschend sei vor allem, dass die CDU nichts unternehme. Schwarz-Grün müsse dringend den Kurs ändern und das Eigentum stärken.

Kiel (dpa/lno). Der Eigentümerverband hat die schwarz-grüne Landesregierung kritisiert, weil sie die im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen vereinbarte Eigenheimzulage noch nicht auf den Weg gebracht hat. „Schwarz-Grün lässt die Häuslebauer im Stich“, erklärte dazu am Mittwoch der Landesvorsitzende Alexander Blažek. „Dabei können sich gerade Familien mit kleinen und mittleren Einkommen angesichts der stark gestiegenen Zinsen und der nach wie vor hohen Baukosten den Traum der eigenen vier Wände nicht mehr erfüllen.“ Enttäuschend sei vor allem, dass die CDU nichts unternehme. Schwarz-Grün müsse dringend den Kurs ändern und das Eigentum stärken.

„Wir werden eine Eigenheimzulage zur finanziellen Entlastung für den Ersterwerb einer selbst genutzten Wohnimmobilie in Schleswig-Holstein einführen“, heißt es im Koalitionsvertrag. Aus dem Innenministerium hieß es auf eine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Bernd Buchholz zum Sachstand: „Aufgrund der mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise für den Landeshaushalt einhergehenden Finanzbelastung konnten bisher jedoch die notwendigen Finanzmittel noch nicht bereitgestellt werden.“

„Häuslebauer schauen in Schleswig-Holstein derzeit doppelt in die Röhre: Keine Eigenheimzulage und die höchste Grunderwerbsteuer bundesweit“, kommentierte Haus & Grund-Chef Blažek. „Beim Kauf eines Hauses im Wert von 500.000 Euro fließen sage und schreibe 32.500 Euro in das Steuersäckel des Landes.“ Dabei seien die eigenen vier Wände nach wie vor die beste Altersvorsorge.

Je nach Ausgestaltung einer Eigenheimzulage ist laut Innenministerium mit einem jährlichen Finanzbedarf von 50 bis 60 Millionen Euro zu rechnen.

