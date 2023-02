Bodenuntersuchungen für Bau der A26-Ost in Hamburg-Moorburg

Für den Bau der geplanten Autobahn A26-Ost durch den Hamburger Hafen hat die Bundesprojektgesellschaft mit weiteren Bodenerkundungen begonnen. Auf dem Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks Moorburg werden seit dieser Woche sogenannte Pfahlprobebelastungen vorgenommen, wie ein Sprecher der Deges am Dienstag sagte. Ähnliche Untersuchungen sollen bis Ende des Jahres an drei weiteren Orten in den Stadtteilen Moorburg und Wilhelmsburg folgen. Dabei soll die Tragfähigkeit des Untergrunds genauer erkundet werden. Im vergangenen Jahr gab es bereits an zwei anderen Stellen weiter östlich in Wilhelmsburg Pfahlprobebelastungen.