Am Dienstagvormittag fällt laut Zeugenaussagen ein Junge in die Elbe. Rettungskräfte suchen einige Stunden nach dem Kind - ohne Erfolg. Es gibt Fragen zum Ablauf des Unfalls und zur Identität des Kindes.

Ein Polizeitaucher steht nach seinem Taucheinsatz in der Elbe am Fähranleger.

Hamburg Junge fällt in Hamburg in Elbe: Suche eingestellt

Hamburg (dpa/lno). Am Hamburger Fähranleger Bubendey-Ufer haben Rettungskräfte am Dienstagvormittag bei einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr nach einem Jungen gesucht, der dort gegen 11:50 Uhr in die Elbe gefallen sein soll. Laut Angaben der Feuerwehr Hamburg und der Polizei wurden um 16 Uhr die letzten Rettungsmaßnahmen ohne Erfolg eingestellt. Bis zuletzt waren Polizeitaucher am Unfallort im Einsatz, um den Jungen zu finden.

Passanten hatten laut Polizeiangaben von Dienstag zuvor beobachtet, wie der Junge ins Wasser gefallen sei. Die Augenzeugen versuchten, dem augenscheinlich zehn bis zwölf Jahre alten Kind aus dem Wasser zu helfen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin ging der Junge nach Berichten der Helfer unter und tauchte nicht wieder auf. Die Rettungskräfte suchten unmittelbar nach dem Vorfall mit Tauchern, Beamten an Land und Hubschraubern nach dem Jungen. Nun ermittelt die Polizei nach dem Unfallablauf und der Identität des Kindes.

