43-Jähriger von Mann angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter am Montagabend in Kiel auf einen 43-Jährigen eingeschlagen hat, bitten die Beamten der Polizei nun um Hinweise zur Tat. Laut Polizeiinformationen von Dienstag alarmierten mehrere Menschen die Einsatzkräfte, als sich eine etwa 15-köpfige Menschengruppe um das Opfer sammelte und es augenscheinlich zu einer Auseinandersetzung kam. Das Opfer gab später an, dass ein junger Mann aus der Gruppe auf ihn eingeschlagen und ihn getreten habe. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß. Das 43-jährige Opfer musste wegen Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Tathergang und der möglichen Identität des Täters.