Ex-Vattenfall-Manager Cerbe wird Chef von Stromnetz Hamburg

Der frühere Vattenfall-Manager Andreas Cerbe wird neuer Chef von Stromnetz Hamburg. Er trete den neu geschaffenen Posten des Vorstandssprechers Anfang März an, teilte die Umweltbehörde am Dienstag mit. Bislang wurde Stromnetz Hamburg von der Volljuristin und Personalexpertin Karin Pfäffle sowie dem technischen Geschäftsführer Thomas Volk geleitet. Volk, seit 2016 in der Geschäftsführung, verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende September. Ein Nachfolger werde gesucht. Sollte dieser gefunden sein, würden die Karten im Vorstand neu gemischt. Cerbe, der vor allem den Übergang managen soll, bleibe den Planungen zufolge maximal ein Jahr.