Experten suchen nach möglichem Blindgänger unter Kita

Schwentinental (dpa/lno). Experten des Kampfmittelräumdienstes suchen direkt unter einer Kindertagesstätte in Schwentinental bei Kiel nach einem verdächtigen Gegenstand. Noch stehe nicht fest, ob es sich dabei um einen Blindgänger handelt, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Die Arbeiten an der Verdachtsstelle sollten am Dienstag beginnen und werden voraussichtlich bis Mittwoch dauern.

Im Oktober vergangenen Jahres hatten Luftbildauswerter bei einer Überprüfung des Geländes im Rahmen geplanter Bauarbeiten in der Straße einen Verdachtspunkt unter dem Gebäude der Kita ausgemacht. Ende Januar wurde die Kita geschlossen und der Betrieb vorübergehend in eine Sporthalle in der Stadt verlegt.

Ende Januar nahm ein Spezialunternehmen diagonale Bohrungen und Messungen unter dem Kita-Gebäude vor. Erschwert wurden die Arbeiten dadurch, dass das Gebäude in diesem Bereich auf Pfählen gegründet wurde. In denen befindet sich auch Metall. Bei erneuten Schrägbohrungen und Messungen Mitte Februar fiel dann aber eine Anomalie in unmittelbarer Nähe des ursprünglichen Hinweispunktes auf.

Experten des Kampfmittelräumdienstes konnten Ende vergangener Woche nach Bohrungen durch die Fundamentplatte weitere Sondierungen durchführen und die genaue Lage des Gegenstandes in 4,5 Metern Tiefe eingrenzen. Am Wochenende bereitete ein Bauunternehmen das Entfernen der Fundamentplatte auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern vor. Am Dienstag sollte damit begonnen werden, die Platte abzutragen und das Erdreich darunter freizulegen. Dabei kommt auch Saugtechnik einer Spezialfirma zum Einsatz, um den Gegenstand freizulegen.

