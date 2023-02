Weiterhin frostige Nächte und Nebel im Norden

Schiffe warten im Nebel auf Einfahrt in die Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal (NOK).

Der Monatswechsel bringt Frost und Nebel nach Schleswig-Holstein und Hamburg. Trotz Tageshöchstwerten mit bis zu sieben Grad am Dienstag sinken die Temperaturen in der Nacht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu minus zwei Grad auf dem Festland. Dabei bleibt es wechselnd bewölkt. Auf Sylt und zwischen Hamburg und Lübeck kann sich immer mal wieder die Sonne zeigen. Bei anhaltendem schwachen Wind rechnet der DWD in der kommenden Nacht mit Nebel. Am Mittwoch soll das Wetter im Norden ähnlich werden. Nur der Himmel lockert sich weiter auf.