Schmierereien in Schultoilette: Polizei bittet um Hinweise

Nach wiederholten Schmierereien auf einer Toilette an einer Ahrensburger Gemeinschaftsschule hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Mit diesen Schmierereien seien mögliche Gewalttaten angedroht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. An der Gemeinschaftsschule waren in den vergangenen drei Wochen bereits Schmierereien in einem Sanitärtrakt festgestellt worden. Weitere konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Gefahr lagen der Polizei laut der Sprecherin nicht vor. Die Polizei bat um Hinweise.