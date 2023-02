Ausstellung zeigt das Kulinarische im Werk von Günter Grass

Rund ums Essen im Werk von Günter Grass dreht sich die Ausstellung „Grass kocht“, die am 1. März in Lübeck eröffnet wird. Die Schau zieht eine Parallele zwischen dem literarischen Werk Grass' und seiner nahezu lebenslangen Liebe zum Kochen und zum guten Essen. Grass sei ein guter und leidenschaftlicher Gastgeber gewesen, sagte der Direktor des Lübecker Museumsverbundes, Tilman von Stockhausen, bei der Vorbesichtigung am Montag. Zugleich habe er jedoch auch stets darauf hingewiesen, mit dem Essen vorsichtig umzugehen.