Prozess Ex-Partnerin mit Messer in Kopf gestochen: Urteil erwartet

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal.

Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau in Hamburg-Billstedt soll heute das Urteil gesprochen werden. Dem 29 Jahre altem Angeklagten wird vorgeworfen, seiner Ex-Partnerin im Juni 2022 an einer Bushaltestelle von hinten mit einem Messer angegriffen und am Kopf schwer verletzt zu haben. Der Afghane muss sich deshalb unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.