Rund 350 Kräfte üben lebensbedrohliche Einsatzlage

Rund 350 Kräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Hilfsorganisationen haben eine lebensbedrohliche Einsatzlage geübt. Die Kräfte sowie 70 Statistinnen und Statisten kamen am Sonntag an einem Gymnasium in Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Übung ging etwa drei Stunden.