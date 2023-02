Ermittlungen Antisemitischer Vorfall in Linienbus: Unbekannter flüchtet

Ein Unbekannter hat in einem Linienbus im Hamburger Stadtteil St. Pauli mutmaßlich antisemitische Beleidigungen ausgerufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, richtete er die Beleidigungen nicht gegen spezifische Anwesende. Der Tatverdächtige habe nach dem Vorfall am Freitagabend den Bus der Linie 3 verlassen. Den Zeugen, die ihm aus dem Bus folgten, konnte er entwischen. Gegen den etwa 50 bis 60 Jahre alten und 1,90 Meter großen Unbekannten wird wegen mutmaßlicher Volksverhetzung ermittelt. Die Polizei bittet Menschen, die weitere Hinweise geben können, sich zu melden.