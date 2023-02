Falschfahrer stoppt HSV bei der Rückreise aus Darmstadt

Nach dem 1:1 im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 hat ein Geisterfahrer die Rückreise des Hamburger SV in der Nacht zu Sonntag unterbrochen. „Das Team stand circa zwei Stunden aufgrund eines Falschfahrers in einer Vollsperrung auf der A7“, teilte der Club per Twitter mit.

Das HSV-Logo an der Hausfassade des Hauptgebäudes des HSV Campus in Hamburg.

Hamburg (dpa/lno). Nach dem 1:1 im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 hat ein Geisterfahrer die Rückreise des Hamburger SV in der Nacht zu Sonntag unterbrochen. „Das Team stand circa zwei Stunden aufgrund eines Falschfahrers in einer Vollsperrung auf der A7“, teilte der Club per Twitter mit.

Nach Angaben der Polizei war der Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen auf der Autobahn 7 unterwegs und mit seinem Wagen mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Die anschließende Sperrung stoppte auch den Mannschaftsbus der Hamburger.

So kam das Team von Trainer Tim Walter erst um 8.00 Uhr am Volksparkstadion an. Da es keinen Sinn ergeben hätte, die Spieler bis zum angesetzten Regenerations-Training nach Hause zu schicken, fanden das Auslaufen und eine Krafteinheit unmittelbar nach der Rückkehr am frühen Morgen statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg