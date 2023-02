Missglücktes Wendemanöver: Vier Verletzte bei Bootsunfall

Ein gekentertes Motorboot liegt im Stadtteil Allermöhe auf der Dove Elbe an einem Steg.

Bei einem Bootsunfall auf einem Nebenarm der Elbe in Hamburg-Allermöhe sind vier Menschen verletzt worden. Das Motorboot sei am späten Freitagabend auf der Dove Elbe kurz hinter dem Eichbaumsee aufgrund eines Fehlers beim Wenden gekentert, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den 64-jährigen Bootsführer und die drei übrigen Insassen im Alter von 29, 33 und 54 Jahren aus dem Wasser. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dem Sprecher zufolge bestand keine Lebensgefahr. Dass die Beteiligten betrunken waren, könne nicht ausgeschlossen werden.