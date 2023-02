Grünen beraten über „15-Minuten-Stadt“ und Wahljahr 2024

Die Stadtentwicklung und die Bezirksversammlungswahlen im kommenden Jahr beschäftigen am Sonnabend (13.30 Uhr) einen Landesparteitag der Hamburger Grünen in Wilhelmsburg. Der Mitgliederversammlung liegt ein Leitantrag des Landesvorstands zum Modell einer nachhaltigen „15-Minuten-Stadt“ vor. Alles, was man zum Leben benötigt - Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung, Freizeitangebote, Bildungsstätten und idealerweise auch der Arbeitsplatz - soll überall in Hamburg binnen 15 Minuten erreicht werden können, heißt es in dem Papier. Auch in Stadtrandlagen soll es so möglich werden, ohne Auto auszukommen.