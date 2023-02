Reizgas hat am Freitag in einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Eine 15-jährige Schülerin musste kurzzeitig im Rettungswagen behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Weitere Schüler wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.

Herzogtum Lauenburg Unbekannte versprühen Reizgas in Schule

Putzkräfte sowie einige Schüler und Lehrkräfte hatten demnach am Nachmittag im ersten Obergeschoss über gereizte Atemwege, Husten und gerötete Augen geklagt. Weil Polizei und Feuerwehr zunächst von einer größeren Zahl an Verletzten ausgingen, rückten die Einsatzkräfte mit acht Rettungswagen an. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr rund 20 Schüler betroffen. Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass es sich vermutlich um Tränengas gehandelt habe. Der Täter sei unbekannt.

