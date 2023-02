Frauen im Norden bei IT-Berufen klar unterrepräsentiert

Von 18.800 Beschäftigten in der IT-Branche in Schleswig-Holstein sind nur 3000 Frauen. Darauf hat die Agentur für Arbeit am Freitag aufmerksam gemacht. Der niedrige Anteil von 16 Prozent sei umso bedauerlicher, da gerade in diesen Berufen die technologische Möglichkeit bestehe, Einsatz- und Arbeitsbedingungen zu flexibilisieren und damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, kommentierte Regionaldirektor Markus Biercher.

Kiel (dpa/lno). Von 18.800 Beschäftigten in der IT-Branche in Schleswig-Holstein sind nur 3000 Frauen. Darauf hat die Agentur für Arbeit am Freitag aufmerksam gemacht. Der niedrige Anteil von 16 Prozent sei umso bedauerlicher, da gerade in diesen Berufen die technologische Möglichkeit bestehe, Einsatz- und Arbeitsbedingungen zu flexibilisieren und damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, kommentierte Regionaldirektor Markus Biercher.

„Das setzt allerdings auch voraus, dass die Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung noch stärker von Arbeitgebern angeboten werden.“ Derzeit arbeiteten von den 18.900 IT-Beschäftigten 2500 in Teilzeit. Von 125 bei der Arbeitsagentur in Schleswig-Holstein gemeldeten Netzwerk-Administratoren-Stellen seien nur 3 ausdrücklich als Teilzeitstellen angeboten. „Hier ist noch Luft nach oben.“

Mit der geringen Zahl von Frauen in der Branche werden aus Bierchers Sicht wertvolle Fachkräftepotenziale nicht genutzt. Ein Grund sei, dass viele Frauen irreführende oder veraltete Vorstellungen von den IT-Berufen hätten. Zudem seien viele Einstiegs- und Einsatzmöglichkeiten in der Digitalwirtschaft wenig bekannt. Mehr Frauen für IT-Jobs begeistern will die Online-Veranstaltung „Digital Career Day #women“ eines Kieler Vereins am 1. und 2. März. „Willkommen sind alle Tüftlerinnen, Bastlerinnen, Gestalterinnen, Beraterinnen, Jobsuchende, Berufseinsteigerinnen, Quereinsteigerinnen, Fachfremde und IT-Interessierte“, sagte Biercher.

