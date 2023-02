Lebensmittel Salmonellen in Süßspeise: Unternehmen ruft Produkt zurück

Wegen eines Salmonellenfundes ruft das Bremer Unternehmen Belinay Feinkost GmbH eine Süßspeise zurück. Konkret geht es um das Produkt „Koska Sade Helva“, das sofort aus dem Verkauf genommen werden muss, wie aus dem am Freitag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlichen Rückrufschreiben hervorgeht. Betroffen sind demnach 200-Gramm-Verpackungen des Produktes mit der Losnummer 90-2535/22 und dem Haltbarkeitsdatum 10. September 2024. Bereits gekaufte Ware sollen Verbraucher zurückgeben. Das Produkt kam in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in den Handel.