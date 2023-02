Schleibrücke weiter für Autos und Züge gesperrt

An der Klappbrücke über die Schlei bei Lindaunis auf der Strecke Kiel-Flensburg sind an der Haltekonstruktion neue Schäden entdeckt worden. Deshalb werde die Instandhaltung umfangreicher ausfallen als bisher angenommen, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Die Brücke, die seit September 2020 erneuert wird, müsse für den Auto- und Bahnverkehr gesperrt bleiben. Die neu entdeckten Schäden seien bisher von Beton verdeckt gewesen.