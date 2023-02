Gottfridsson hofft auf Klarheit für Comeback-Pläne

Der verletzte Spielmacher Jim Gottfridsson hofft auf baldige Klarheit für ein Comeback beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt. „Am 9. März habe ich in Schweden einen Kontrolltermin bei den Ärzten, die mich operiert haben. Dann weiß ich mehr“, sagte der 30-Jährige in einem Interview des „Flensburger Tageblatt“ (Freitag). Der Schwede hatte sich bei der Weltmeisterschaft im Januar einen Spiralbruch an der linken Mittelhand zugezogen.