Bürgerschaft tagte 118 Stunden und acht Minuten

Die Hamburgische Bürgerschaft hat im vergangenen Jahr bei 21 Sitzungen insgesamt 118 Stunden und acht Minuten getagt. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Sitzungsdauer von fünf Stunden und 37 Minuten, wie aus dem Tätigkeitsbericht des Landesparlaments hervorgeht, über den am Freitag zunächst der NDR berichtet hatte. Demnach wurden 19 Gesetzentwürfe der Fraktionen und 32 des Senats behandelt. Von 610 Anträgen der Fraktionen waren dem Bericht zufolge allein 185 Änderungs- und Ergänzungsanträge zum Doppelhaushalt 2023/2024. Zudem hätten sich die Abgeordneten mit 2122 Schriftlichen Kleinen Anfragen an den Senat gewandt.

Carola Veit, Bürgerschaftspräsidentin, spricht auf dem Rathausmarkt in Hamburg.

In dem Tätigkeitsbericht blickt Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit „auf ein sehr bewegtes Jahr zurück: der Ukrainekrieg und seine Folgen, 60 Jahre Sturmflut, die Rückkehr zu gewohnten Abläufen nach zwei Jahren Corona-Pandemie, 125 Jahre Rathaus, der Tod des Fußballidols Uwe Seeler und Udo Lindenberg als neuer Ehrenbürger der Stadt“. Rückblickend sei 2022 trotz aller Krisen auch ein produktives Jahr gewesen. „Die Gesamtzahl der Drucksachen war mit 3652 in den vergangenen zwölf Monaten nach wie vor hoch, wenngleich sie an die Rekordzahl vom Vorjahr nicht ganz heranreichte“, schrieb Veit.

