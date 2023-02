Abgeordnete für verbesserte Hilfe im Erdbebengebiet

13 Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft mit Wurzeln in den vom Erdbeben betroffenen Ländern Türkei und Syrien setzen sich über Parteigrenzen hinweg für verbesserte Hilfen im Katastrophengebiet ein. „Die vom Erdbeben betroffenen Menschen, die Familienangehörige, Verwandte, Hab und Gut verloren haben, brauchen bei den eisigen Temperaturen dringend Zelte und Wohn-Container, mobile Toiletten sowie Medikamente“, teilten die Abgeordneten von SPD, Grünen, CDU und Linken am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Gefahr, dass sich Seuchen ausbreiten könnten, sei sehr akut.