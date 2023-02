Schnee und Glätte erwartet: Frühling lässt auf sich warten

Es wird noch einmal winterlich im Norden. Nach einem kleinen Vorgeschmack auf den Frühling in den vergangenen Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Samstag Regenschauer, die in Schnee übergehen sollen. Es werden Tiefstwerte von um die null Grad Celsius erwartet, zudem besteht Glättegefahr durch gefrierende Nässe.