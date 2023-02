Kopfschuss auf der Veddel: Mehrere Hinweise eingegangen

Nach dem Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ haben sich im Fall des Kopfschusses auf einen 37-Jährigen bei einem Fußballplatz in Hamburg-Veddel mehrere Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet. „Es sind einige Hinweise eingegangen, denen die Ermittler aktuell nachgehen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Mehr Details wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.