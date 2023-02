Schulter-Operation: Matanovic fällt beim FC St. Pauli aus

Der FC St. Pauli muss für unbestimmte Zeit auf seinen Angreifer Igor Matanovic verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der 19-Jährige an seiner verletzten rechten Schulter operiert. Der Eingriff soll am Montag in einer Hamburger Klinik vorgenommen werden.

Matanovic hatte die Verletzung am vergangenen Sonntag im Regionalligaspiel der U23-Mannschaft des FC St. Pauli gegen Atlas Delmenhorst (1:0) erlitten. In der 2. Bundesliga kommt der Mittelstürmer in dieser Saison auf bislang 17 Einsätze, bei denen ihm drei Torvorbereitungen gelangen.

