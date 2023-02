Justus Hollatz in Spanien „auf einem guten Weg“

Basketball-Profi Justus Hollatz findet nach seinem Wechsel von den Veolia Towers Hamburg zu CB Breogan immer besser in seine Rolle beim spanischen Erstligisten. „Es hat gedauert, bis ich damit zurechtgekommen bin. Aber seit Weihnachten befinde ich mich auf einem guten Weg“, sagte der 21-Jährige in einem Interview dem „Hamburger Abendblatt“ (Donnerstag). Mit dem Club aus dem Nordwesten Spaniens belegt Hollatz aktuell den neunten Tabellenplatz.

Über die Unterschiede zwischen der deutschen und der spanischen Liga sagte Hollatz: „Der Stil in Deutschland ist physischer, in Spanien mental aber deutlich herausfordernder.“ Die Akteure auf der iberischen Halbinsel seien sehr spielintelligent: „Es gibt viel mehr Variationen in der Verteidigung, für fast jeden Gegenspieler gibt es ein spezielles Konzept.“

Die Spiele der Towers, die aktuell nur auf Platz 13 der Bundesliga liegen, verfolgt der Nationalspieler aufmerksam: „Wahrscheinlich ist es ähnlich wie in unserer Aufstiegssaison 2019/20. Du verlierst vier, fünf Spiele in Serie, dann meldet sich der Kopf, Unsicherheit macht sich breit, man nimmt die Einflüsse von außen bewusster wahr. Daher waren die zwei Siege vor der Länderspielpause extrem wichtig.“

Hollatz bestreitet am Freitag (19.30 Uhr) in Frankfurt/Main gegen Schweden und am Montag (17.30 Uhr/beide MagentaSport) in Finnland die beiden finalen Spiele der WM-Qualifikation mit der deutschen Nationalmannschaft, die das Ticket zu den Welttitelkämpfen bereits sicher hat. Über seine Chancen auf eine Teilnahme im Sommer in Japan, Indonesien und auf den Philippinen sagte der Point Guard: „Wenn ich meine Leistung bringe, dürfte kein Weg an einer Nominierung vorbeiführen.“

