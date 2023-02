Vermutlich betrügerischer Aufruf für Opfer von Brokstedt

Ein Mann hat in Brokstedt (Kreis Steinburg) vermutlich in betrügerischer Absicht einen Spendenaufruf zugunsten der Opfer der Messerattacke vom 25. Januar verteilt. Der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz habe nach Zeugenaussagen am Dienstag und Mittwoch Flugblätter mit dem Spendenaufruf und einer Bankverbindung in Briefkästen geworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beamte überprüften den Mann am Mittwoch. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Betrüger.

Brokstedt (dpa/lno). Ein Mann hat in Brokstedt (Kreis Steinburg) vermutlich in betrügerischer Absicht einen Spendenaufruf zugunsten der Opfer der Messerattacke vom 25. Januar verteilt. Der 22-Jährige ohne festen Wohnsitz habe nach Zeugenaussagen am Dienstag und Mittwoch Flugblätter mit dem Spendenaufruf und einer Bankverbindung in Briefkästen geworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beamte überprüften den Mann am Mittwoch. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Betrüger.

Der 22-Jährige habe nicht sagen können, in wessen Auftrag er die Sammlung mache. Eine behördliche Genehmigung besaß er den Angaben zufolge nicht. Die Itzehoer Kripo ermittelt. Die Sammlung sei nicht von Geschädigten des Messerangriffs im Regionalzug und ohne ihr Wissen initiiert, teilte die Polizei mit. Keinesfalls sollte Geld auf das auf dem Flyer genannte Konto überwiesen werden.

Am 25. Januar hatte ein Mann in einem Zug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen getötet. Fünf Personen wurden verletzt. Der Palästinenser Ibrahim A. sitzt als Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg