Gewinneinbruch bei Fielmann: Dividende halbiert

Hamburg. Der Hamburger Optikerkonzern Fielmann hat im vergangenen Jahr bei leicht gestiegenen Umsätzen deutlich weniger verdient. Der Konzernumsatz stieg um 5 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Vorsteuerergebnis sei dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 23,4 Prozent auf 160,7 Millionen Euro gesunken. Der Gewinn nach Steuern werde bei rund 110 Millionen Euro liegen und damit 23,9 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Um dennoch die geplanten Investitionen tätigen zu können, wollen Vorstand und Aufsichtsrat die Dividende je Aktie von 1,50 Euro im Vorjahr auf 75 Cent halbieren und statt 126 Millionen Euro nur noch 63 Millionen Euro ausschütten. Das letzte Wort dazu hat die Hauptversammlung am 13. Juli. „Die einbehaltenen Mittel sollen kurzfristig für strategische Investitionen verwendet werden“, teilte der Brillenhersteller mit.

Grund für die Geschäftsentwicklung waren laut Fielmann die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Inflation und die historisch niedrigste Konsumstimmung in nahezu allen Märkten. Die Fielmann Gruppe betreibt nach eigenen Angaben im In- und Ausland mit insgesamt 22.631 Beschäftigten 968 Niederlassungen.

