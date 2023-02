Landtag berät über Krankenhäuser und Flüchtlingssituation

Mit einer Debatte über den finanziellen Druck auf Krankenhäuser in Schleswig-Holstein setzt der Landtag in Kiel heute seine Plenarsitzung fort. Die Opposition fordert wegen höherer Energiekosten und der Inflation mehr Hilfen für die Kliniken. Die Regierung kündigte bereits erste Schritte an. Die Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen setzen sich für zusätzliche Investitionen ein. Thema im Parlament sind am Donnerstagnachmittag außerdem ein ökologischer Umbau der Wirtschaft im Land und die Situation der Unterbringung von Geflüchteten in Schleswig-Holstein.