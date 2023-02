Krankheiten Geflügelpest in Betrieb im Kreis Ostholstein festgestellt

In einem Legehennenbetrieb mit rund 17.000 Tieren im Kreis Ostholstein ist die Geflügelpest festgestellt worden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Kiel mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut, ein Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, habe eine Infektion bestätigt. Die Tötung aller Legehennen des Betriebes sei bereits erfolgt. Um den Betrieb wurde den Angaben zufolge eine Sperrzone eingerichtet.