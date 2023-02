Polizei nimmt Verdächtigen nach Bränden in Neumünster fest

Neumünster (dpa/lno). Nach einer Brandserie in Neumünster hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann solle im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Am Sonntag und in der Nacht zum Montag waren an verschiedenen Orten in der Stadt acht Autos in Brand geraten. Die ersten beiden Feuer gab es in der Nacht zum Sonntag. In einem Fall griffen die Flammen auf ein Carport und das Wohnhaus über. Am Sonntagnachmittag war ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Am Abend war auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftsschule ein SUV betroffen. Dieser Brand hatte sich auf drei weitere Fahrzeuge ausgedehnt. Zeugen hatten zuvor gesehen, wie zwei Jugendliche über den Schulhof davongelaufen waren. Ein weiteres Auto war in der Nacht zum Montag in Brand geraten.

