Brand nach Explosion in Gartenlaube: Ein Verletzter

Im Niendorfer Gehege in Hamburg ist am frühen Mittwochmorgen eine Gartenlaube nach einer Explosion in Brand geraten. Die Polizei fand vor Ort auf dem Gelände einen durch Brandwunden schwer verletzten Mann, der ins Krankenhaus gebracht wurde, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg mitteilte. Inwiefern der Mann mit dem entstandenen Feuer in Verbindung steht, war am Mittwochmorgen noch nicht bekannt. Klar sei aber, dass der Mann sich unerlaubt auf dem Grundstück befunden habe. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.