Großeinsatz der Polizei in Harburger Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Harburg ist es am späten Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und einer Familie aus der Unterkunft hatte ein Familienmitglied die Polizei gerufen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Als die Beamten anrückten, hatte sich demnach ein Tumult gebildet. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter soll die Familie während des Streits körperlich angegriffen haben.