Kinobetreiber stiftet Preis für Kinder- und Jugendfilmfest

Einmal im Jahr stehen in Hamburg Filme für Kinder und Jugendliche ganz besonders im Mittelpunkt. Dann nämlich ist das Michel Kinder- und Jugendfilmfest. Für die Filme im Wettbewerb gibt es nun einen besonderen Preis.

Hamburg (dpa/lno). Das Hamburger Kinder- und Jugendfilmfest Michel wird künftig den mit 10.000 Euro dotierten Filmpreis „Maja“ verleihen. Die „Maja“ soll im Oktober 2023 erstmals überreicht werden, wie das Filmfest Hamburg mitteilte. Gestiftet wird der Preis vom Kinobetreiber Hans-Peter Jansen, der den Preis im Andenken an seine 2021 verstorbene Frau Lydia Matern-Jansen vergibt.

„Es war schon immer mein Wunsch im Rahmen eines Filmfestivals einen Preis zu stiften. Das Michel Kinder- und Jugend-Filmfest passt da perfekt. Als Kinofamilie liegt uns das Publikum von morgen sehr am Herzen“, sagte Hans-Peter Jansen dazu laut Mitteilung. Er betreibt vier Kinos in Hamburg und zwei in Schleswig-Holstein.

Welcher Film im Herbst mit der „Maja“ ausgezeichnet wird, entscheidet weiterhin eine jährlich wechselnde Jury aus Hamburger Mädchen und Jungen zwischen 12 und 16 Jahren. Kinder und Jugendliche können sich dafür noch bewerben.

Bisher war die Auszeichnung als Michel-Filmpreis vergeben worden und mit 5000 Euro dotiert. Zuletzt wurde er von einer Steuerberatungsgesellschaft gestiftet. Das Michel Kinder- und Jugend-Filmfest gibt es seit 20 Jahren, es wird im Rahmen des Filmfestes Hamburg ausgerichtet. Es zeigt seine Filme in diesem Jahr vom 29. September bis 5. Oktober.

