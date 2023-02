Flensburger nach 30:23 über Ystads IF Gruppensieger

DIe SG Flensburg-Handewitt schließt die Vorrunde der Handball-European-League als Gruppensieger ab. Nach dem 30:23 (12:13) am Dienstag gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF kann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auch am letzten Spieltag in der kommenden Woche nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Bester Werfer der Norddeutschen vor den 3031 Zuschauern in der Flensburger Arena war der neunfache Torschütze Mads Mensah Larsen. Für die Schweden erzielte Jonathan Svensson sechs Treffer.

Flensburg (dpa/lno). DIe SG Flensburg-Handewitt schließt die Vorrunde der Handball-European-League als Gruppensieger ab. Nach dem 30:23 (12:13) am Dienstag gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF kann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auch am letzten Spieltag in der kommenden Woche nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Bester Werfer der Norddeutschen vor den 3031 Zuschauern in der Flensburger Arena war der neunfache Torschütze Mads Mensah Larsen. Für die Schweden erzielte Jonathan Svensson sechs Treffer.

Nach einem missratenen Start schienen die Flensburger die Partie im Griff zu haben. Torhüter Benjamin Buric steigerte sich, und mit einem 8:1-Lauf drehte die SG einen 2:6-Rückstand (7. Minute) in einem 10:7-Vorsprung (19.). Danach schlichen sich aber erneut zu viele Fehler in das Spiel der Norddeutschen ein. Ystad kam wieder auf und ging mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Erst allmählich gewannen die Gastgeber wieder die Oberhand. Rechtsaußen Johan Hansen baute die Führung mit einem Wurf ins leere Tor der Schweden wieder auf drei Treffer aus (23:20/47.). Damit war das Momentum aufseiten der SG, die einen klaren Sieg feierte. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Flensburger am 28. Februar zu FTC Budapest nach Ungarn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg