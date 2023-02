Traditionelle Biikefeuer lodern in Nordfriesland

Die Biike gilt vielen Friesen als Nationalfest. Am Dienstag loderten auch auf Sylt wieder Biikefeuer. In den beiden vergangenen Jahren waren die Feuer wegen Corona vielerorts ausgefallen.

Sylt/Bredstedt (dpa/lno). Die traditionellen Biikefeuer haben am Dienstagabend wieder auf den Inseln und auf dem nordfriesischen Festland gelodert. Auch in Westerland auf Sylt wurde am Abend ein Feuer entzündet - auf der Nordseeinsel sollte es insgesamt acht Biikefeuer geben, auf Amrum in jedem der fünf Inseldörfer eines. Auch auf dem Festland, etwa in St. Peter-Ording, Husum, am Stollberg bei Bredstedt, in Tönning und in Drelsdorf sollten Biiken brennen. Und allein auf Föhr waren 13 Feuer geplant.

Das Biikebrennen gehört ebenso wie die Osterfeuer zu den Frühlingsfeuern, die es in ganz Deutschland an vielen Orten gibt. Damit soll Winter vertrieben werden. Mittlerweile sind die Feuer nicht mehr nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen beliebt. Im vergangenen Jahr war das Feuerspektakel mit Beisammensein wegen der Corona-Pandemie vielerorts zum zweiten Mal in Folge ausgefallen.

