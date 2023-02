Die Biikefeuer lodern wieder

Besucher des Biikebrennens stehen an der Deichpromenade.

Heute Abend lodern auf den Inseln und auf dem nordfriesischen Festland wieder zahlreiche traditionelle Biikefeuer. Auf Sylt beispielsweise sind es neun und auf Amrum in jedem der fünf Inseldörfer eines. Auch auf dem Festland - etwa in St. Peter-Ording, Husum, am Stollberg bei Bredstedt, Tönning und Drelsdorf - brennen Biiken. Und allein auf Föhr werden 13 Feuer entzündet.