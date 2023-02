Frau bei häuslicher Gewalt lebensgefährlich verletzt

Eine Frau in Hamburg ist mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen in der Wohnung des 51 Jahre alten Mannes im Stadtteil Harburg, wie die Polizei mitteilte. Die ebenfalls 51 Jahre alte Frau sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest.