Frau mit Messer bedroht? Verdächtiger verschwunden

Eine 29 Jahre alte Frau aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist nach eigenen Angaben am Montag in der eigenen Wohnung mit einem Messer bedroht worden und mit einem minderjährigen Kind geflüchtet. Die Frau hat anschließend über Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich der mutmaßliche Täter weiterhin in der Wohnung aufhalten könnte. Daraufhin sei das Gebäude von starken Polizeikräften umstellt und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert worden.