Walter über Umgang mit Spielern: Muss von Herzen kommen

Hamburg (dpa/lno). HSV-Trainer Tim Walter hat seinen nachsichtigen Umgang mit Unfallfahrer Jean-Luc Dompé noch einmal gerechtfertigt. Trotz des Vorfalls am 6. Februar hatte Walter den Franzosen in den Spielen des Hamburger Fußball-Zweitligisten beim 1. FC Heidenheim (3:3) und am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (2:1) in die Startelf berufen.

„Dadurch, dass Jean-Luc sich vor der Mannschaft und in der Öffentlichkeit entschuldigt hat und es auch vom ganzen Herzen rüberkam. Ich glaube, weil man selbst jung war und Fehler gemacht hat, dass man dann auch nachsichtig sein kann“, sagte der 47-Jährige am Sonntagabend in der Sendung „Sportclub“ des NDR-Fernsehens.

Der 27-jährige Dompé war Anfang Februar in einen Autounfall auf der Hafenstraße in Hamburg verwickelt. Die Polizei ermittelt seitdem wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen und des unerlaubten Verlassens des Unfallorts. Dompé räumte ein, den verunglückten Wagen gefahren zu haben und sich verbotenerweise vom Unfallort entfernt zu haben.

Der Verein belegte ihn ebenso wie seinen als Beifahrer eines anderen Autos beteiligten Landsmann und Teamkollegen William Mikelbrencis (18) mit Geldstrafen. Für ihn sei es nur wichtig, dass die Entschuldigung „von ganzem Herzen kommt und dass es ehrlich rüberkommt“, sagte Walter. „Wenn das der Fall ist, hat jeder eine zweite Chance verdient.“

Nach dem Spiel in Heidenheim am vorvergangenen Samstag hatte der Trainer Dompé lange innig umarmt, auch wenn der Offensivmann nicht überzeugt hatte. „Das kommt bei mir von innen heraus“, sagte Walter. Es sei wichtig, „dass es von Herzen kommt. Ich spüre auch bei Jean-Luc, dass es von Herzen kommt, genauso wie bei meinen anderen Jungs.“

Wenn jemand das Vertrauen missbrauche, dann wisse derjenige, auf was für eine Ebene er sich begibt, sagte Walter. „Ich habe den Eindruck aber nicht. Deswegen kann ich meine ganze Liebe und mein Vertrauen den Jungs wiedergeben, ohne irgendwie an Autorität zu verlieren.“

