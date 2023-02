Gründungsboom bei Physiotherapie-Praxen auch im Norden

Physiotherapie-Praxen erleben einen Gründungsboom in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland. Die Zahl stieg im Norden zwischen den Jahren 2018 und 2021 von rund 1300 auf etwa 1470, wie die Krankenkasse Barmer am Montag berichtete. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent. In den meisten anderen Bundesländern war der Zuwachs aber noch stärker. Nur Baden-Württemberg und Sachsen lagen mit 12 Prozent darunter.

Kiel (dpa/lno). Physiotherapie-Praxen erleben einen Gründungsboom in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland. Die Zahl stieg im Norden zwischen den Jahren 2018 und 2021 von rund 1300 auf etwa 1470, wie die Krankenkasse Barmer am Montag berichtete. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent. In den meisten anderen Bundesländern war der Zuwachs aber noch stärker. Nur Baden-Württemberg und Sachsen lagen mit 12 Prozent darunter.

„In den letzten Jahren haben sich die Vergütungen der Krankenkassen für die Physiotherapie deutlich erhöht“, erläuterte Barmer-Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt. „Die Selbstständigkeit als Physiotherapeutin oder Physiotherapeut erscheint attraktiver als die Anstellung in einer Praxis.“

Eine Ursache des Trends zur Niederlassung könne sein, dass Selbstständige in vollem Umfang von Vergütungserhöhungen profitierten und die bundesweit über 100.000 angestellten Physiotherapeuten nur zur Hälfte. Deren Zahl sei in den Jahren 2018 bis 2021 um gut zehn Prozent gestiegen. Da die Menge der Verordnungen nahezu gleich geblieben sei, habe sich für die wachsende Zahl der Praxen die Arbeitsmenge im Schnitt um sechs Prozent reduziert. Die Zahl der abgerechneten Verordnungen je Praxis sank in Schleswig-Holstein von 9570 im Jahr 2018 auf 8991 Verordnungen im Jahr 2021.

In Schleswig-Holstein betreute eine Praxis 2021 durchschnittlich 313 Patientinnen und Patienten. Der Bundesschnitt lag bei 329.

