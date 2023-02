Drei Verletzte bei Unfall bei Ahrensbök: Ursache noch unklar

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 432 bei Ahrensbök im Kreis Ostholstein sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. In Höhe des Hofes Hohenhorst seien das Auto eines 68 Jahre alten Mannes aus dem Kreis Ostholstein und das entgegenkommende Fahrzeug eines 60 Jahre alten Mannes aus Ahrensbök seitlich zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 68-Jährige und seine 22 Jahre alte Tochter seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.