Politiker im Norden: Hanau Mahnung und Verpflichtung

Zum dritten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau mit neun Toten hat die SPD in Schleswig-Holstein zur Verteidigung von Weltoffenheit und Vielfältigkeit gegen rechte Ideologien aufgerufen. Der Staat müsse die Gesellschaft mit allen Mitteln des Rechts schützen, forderte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli in einer Mitteilung vom Sonntag. „Gerade weil Hanau uns auch gezeigt hat, welche Defizite in den Behörden im Umgang mit solchen Taten und Tätern bestehen.“