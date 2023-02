Brennendes Reetdachhaus: Stundenlange Löscharbeiten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Reetdachhaus in Oldenswort (Kreis Nordfriesland) in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten. Mehr als vier Stunden waren Einsatzkräfte von vier umliegenden Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzte habe es nicht gegeben - beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei niemand im Haus gewesen.