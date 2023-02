Der HSV plant auch gegen Bielefeld „großes Kino“

Mit einem Heimsieg gegen den Bundesliga-Absteiger aus Bielefeld will der Hamburger SV im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga punkten. Laszlo Benes ist gegen die Ostwestfalen ein Startelf-Kandidat.

Tim Walter steht am Spielfeldrand.

Hamburg (dpa/lno). Der Tabellenzweite Hamburger SV kann mit einem Heimsieg gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den Druck auf Darmstadt 98 eine Woche vor dem Topduell beim Tabellenführer aus Hessen aufrechterhalten. HSV-Trainer Tim Walter sieht den Fußball-Zweitligisten aus der Hansestadt gut gerüstet. Die Mannschaft habe sich „extrem“ weiter entwickelt, versicherte der 47-jährige Coach. Er sieht sein Team leistungsmäßig derzeit weiter als zum gleichen Zeitpunkt der vorherigen Saison.

Gegen den Bundesliga-Absteiger aus Bielefeld, der auch eine Klasse tiefer in großer Gefahr schwebt, könnte Laszlo Benes nach seinen guten Leistungen in den vergangenen Spielen in die Startelf der Hamburger rücken. Der 25-jährige Mittelfeldmann hatte gegen Eintracht Braunschweig (4:2), bei Hansa Rostock (2:0) und beim 1. FC Heidenheim (3:3) als Vorlagengeber geglänzt.

Verlassen können sich die Hanseaten auf ihre Fans. Im Volksparkstadion werden wieder mehr als 55.000 Zuschauer erwartet. „Der Dino liefert großes Kino“, sagte Walter schon vor der Partie.

