Morsink im Championat von Neumünster vorn

Neumünster (dpa/lno). Der Niederländer Gerben Morsink hat das Championat beim Reitturnier in den Holstenhallen in Neumünster gewonnen. Im Stechen der mit 36.330 Euro dotierte Prüfung zeigte er auf Carsey den schnellsten fehlerfreien Ritt. Max Haunhorst aus Hagen bei Osnabrück als Zweiter auf Cosa Nostra und Carsten-Otto Nagel aus Lilienthal als Dritter auf Curacao blieben ebenfalls ohne Strafpunkte, waren aber langsamer als Morsink. Insgesamt elf Paare hatten das Stechen nach einem jeweils fehlerfreien Normalumlauf erreicht.

Zuvor hatte es in der Dressur einen dänischen Erfolg durch Nanna Skodborg Merrald gegeben. Sie siegte im Grand Prix auf ihrem 15-jährigen Hengst Zepter mit 77,130 Prozentpunkten vor der zweimaligen Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Ingrid Klimke aus Münster auf Franziskus. Klimke erhielt für ihren Ritt 75,478 Prozentpunkte. Die Prüfung war zugleich die Qualifikation für die zum Weltcup zählende Kür am Sonntag (10.00 Uhr). Top-Stars wie Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl oder Isabell Werth sind in Neumünster allerdings nicht am Start.

Weiterer Höhepunkt am Sonntag ist der Große Preis mit dem Finale der Riders Tour (15.00 Uhr). Vor der letzten von acht Etappen führt Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) die Gesamtwertung der Turnierserie an.

