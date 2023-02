Feuer Steilshoop: Große Rauchwolke durch Brand einer Lagerhalle

Hamburg (dpa/lno). Aus ungeklärter Ursache ist in Hamburg eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Flammen sorgten am frühen Freitagabend für eine große Rauchwolke über dem Stadtteil Steilshoop. Knapp die Hälfte der Fläche der etwa 10 mal 50 Meter großen Halle stand zwischenzeitlich in Flammen, so ein Feuerwehrsprecher mit.

Menschen seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht gefährdet. In der Halle werden offenbar Baustoffe gelagert, unter anderem Styropor. Die Löscharbeiten dauern an, bis die Flammen unter Kontrolle waren, musste auch ein nahegelegener Discounter schließen. Die Bevölkerung im näheren Umkreis wurde auch per Warn-App vor dem Brandrauch gewarnt.

Zeitweise waren mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

