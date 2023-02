Sturmfolgen: Zugausfälle zwischen Bad Kleinen und Lübeck

Der Sturm über Norddeutschland hat auch Auswirkungen auf den Regionalverkehr der Deutschen Bahn im Norden. Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, konnte ein aus Stettin kommender Zug am Freitagnachmittag nur bis Lüdersdorf in Nordwestmecklenburg fahren und nicht wie geplant bis Lübeck. Als Grund wurde ein umgestürzter Baum genannt, der die Schienen blockierte. Für die nur wenige Kilometer lange Strecke bis nach Lübeck wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Störung sollte noch am Abend beseitigt werden. Weitere Zugausfälle und Verspätungen auf dem Streckenabschnitt wurden nicht ausgeschlossen.