HSV-Trainer Walter: Sind weiter als vor einem Jahr

HSV-Trainer Tim Walter sieht sein Team leistungsmäßig derzeit weiter als zum gleichen Zeitpunkt der vorherigen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor einem Jahr war der Hamburger SV vor dem 21. Spieltag Tabellenfünfter mit 34 Zählern, in diesem Jahr hat der Aufstiegsaspirant auf Platz zwei liegend sieben Punkte mehr. „Da ist nicht nur der Punktestand ausschlaggebend“, betonte Walter am Freitag. „Es ist auch die Art und Weise, wie wir auftreten. Wir haben viel mehr Vertrauen ineinander. Die Jungs haben viel mehr Vertrauen in die eigene Stärke.“